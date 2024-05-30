【新品】PLST プリントボウタイブラウス 123208026

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#hanaのまとめてお値引き2023年のお品です。タグとスペアボタンも保管してありますので、一緒にお送りします。プリントボウタイブラウス ブランド PLSTお色 09BLACK（黒×ベージュ）サイズ XSマシーンウォッシャブル自宅にて試着しましたが服が増えてきたので未使用のうちにお譲りします。黒のパンツ、白のスカートなどどんな組み合わせでもおしゃれで綺麗めに着ていただけると思います。ぜひご検討ください。#今期 #今季 #プラステ