TravisJapan 七五三掛龍也 セット

・ハンガー初代(傷みあり)、2代目・ポスター2020？(かなり折れあり、中身未確認)、2021・ミニうちわサマパラ2019、2020・ジャンボうちわ2019(ぷれぜんと)、2020(ENTER)・クリアファイルアイランドストア2代目、2021、サマパラ202011点のセットです。バラ売り×全て未開封。即購入○。お値下げ交渉△4年ほど暗所でまとめて保管していたため外装にダメージ等がありますが本体は綺麗な状態です。袋のシワが気になる方はご購入をお控えください。何か気になる点がございましたらお気軽にコメントください。トラブル防止のためプロフィールをご確認いただいてから購入をお願いいたします。TravisJapan/川島如恵留/七五三掛龍也/吉澤閑也/中村海人/宮近海斗/松倉海斗/松田元太/トラジャ



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