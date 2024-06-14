Dior SPORTS クリスチャンディオールトップス

【商品の説明】メーカー：ChristianDiorSPORTS クリスチャンディオールスポーツ素材：綿100%カラー:グリーンサイズ(cm)Ｌ身幅:100着丈:61袖丈:57※素人採寸になりますので誤差はご了承ください。9〜11号の方にお勧めします立ち上がり襟のポロシャツ生地ですボタンが付いていますが下にゴムがあるので全開はしません袖がディオールらしく太めになっています使用感ありますがソックスもおつけします畳みシワがありますがキズ、シミ等は見当たりませんusedなので気になる点はお気軽にコメントお待ちしております即購入可能ですゆうパケットポストで発送予定★梱包につきましては内側は新品の物を使用外側は手持ちの物をリサイクルで使用させて頂いておりますご検討の程宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···グリーン袖丈···長袖テイスト・シーン···ゴルフスポーツレジャーパーリーウエサコマンシング



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