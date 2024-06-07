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☆新品☆ANGIE 半袖トップス ブラウス 花柄
商品番号 X95093857500
商品名

☆新品☆ANGIE 半袖トップス ブラウス 花柄
ブランド名 アンジェ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···花柄Sサイズとありますがアメリカンサイズですので日本のMサイズとなります。涼しくて海外デザインらしい、体を綺麗に見せてくれる着映えのする可愛いトップスです。涼しくて着心地が良いです
http://narcologia.ru/goods/smear323304.html
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