☆新品☆ANGIE 半袖トップス ブラウス 花柄

袖丈···半袖柄・デザイン···花柄Sサイズとありますがアメリカンサイズですので日本のMサイズとなります。涼しくて海外デザインらしい、体を綺麗に見せてくれる着映えのする可愛いトップスです。涼しくて着心地が良いです



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