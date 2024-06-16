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ショルダーバッグ 赤　キソラ　本革
商品番号 F42470746977
商品名

ショルダーバッグ 赤　キソラ　本革
ブランド名 キソラ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年6月に購入しました。ほぼ一目惚れで購入しましたが、あまり使う出番がなく、保管していました。使用したのは数回だけなので綺麗かと思いますが、自宅保管したいたことをご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。
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