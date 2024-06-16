ショルダーバッグ 赤　キソラ　本革

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商品詳細
2018年6月に購入しました。ほぼ一目惚れで購入しましたが、あまり使う出番がなく、保管していました。使用したのは数回だけなので綺麗かと思いますが、自宅保管したいたことをご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/providence385694.html
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