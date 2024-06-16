リバーシブルボアハーフコート/2WAY フリークストア

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ご覧いただきありがとうございます！今年の1月に購入し、あまり着用していないので毛玉等もなく新品同様に着ていただけると思います！160センチ普通体型で中にニットやトレーナーを着てもゆったり着ることができます。即購入OKです。よろしくお願いします！着丈···ミドルカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···冬