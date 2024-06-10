シャネルCHANELスポーツラインバッグ マトラッセ グレー

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商品詳細
パリ本店購入横36縦20マチ10cmシャネルスポーツラインバッグです。外ファスナー1つ内ファスナー1つシリアルナンバーギャランティーカード小冊子ありスポーツラインオリジナル保存袋あり経年のわりに状態良いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。コメントの有無に関係なく購入された方にお譲りいたします。別のサイトでも販売している為、購入ページを消す事があります。
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