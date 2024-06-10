【未使用に近い】コーチ ホースアンドキャリッジ バケットバッグ 2way レザー

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商品詳細
【はじめに】数あるショップの中からご来店ありがとうございます！当店は様々なお値引きをご用意しております！【✨フォロー割✨】【✨まとめ割✨】【✨週末・ゲリラセール✨】詳しくは、プロフィールをご覧ください！また、即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○アイテムCOACHコーチハンドバッグショルダーバッグトートバッグクロスボディバッグウエストバッグユニセックスレディースメンズ女男おしゃれ未使用級ホースアンドキャリッジバケットバッグ2wayレザー商品は大手リサイクルショップ又は古物市場(AACD)等で鑑定を受けた商品です。○サイズタテ26cmヨコ24cmマチ13cmハンドル48cmショルダー108~121cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ傷や汚れは無く比較的綺麗な状態です。○カラーホワイト○素材ペプルドレザー○付属品コーチチャーム○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···ベージュ
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