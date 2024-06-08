完売品★アメリカーナ×ジーンズファクトリー 別注ACロゴプリントスウェットパンツ

[Americana×JEANSFACTORY/アメリカーナ×ジーンズファクトリー]別注ACロゴプリントスウェットパンツ撮影のため、一度着用したのみの美品です✨畳んで保管していたため、シワがありますm(__)m現在では入手困難な、完売品です^_^その他ブランド品も出品しております(*^^*)#nami_レディースファッション素材:綿100%原産国:日本カラー:アイボリーサイズ:SJEANSFACTORYEXCLUSIVEITEM！きれいめコーデに取り入れたい旬のジョグシルエットでスタイルアップが叶うスウェットパンツ＜デザイン・シルエット＞●太もも部分にフロッキーロゴプリントを施したスウェットパンツ●リラックス感のあるルーズな履き心地がクセになるリラクシーなアイテムです●大人カジュアルなワンポイントロゴデザインがコーデのアクセントになること間違いなし●ウエストゴムのイージー仕様なので、ノンストレスで着用可能●ルーズになりがちなシルエットをすっきりと引き締めてくれる裾リブ付き◎●やや股上が深いハイウエストデザインなので、脚が長く見え、スタイルアップが叶います●どこか女性らしさが漂う、秋冬らしい柔らかなトーンのカラーがポイント●身長や体型を気にせず、たくさんの方に着こなしを楽しんでいただける2サイズ展開●カジュアルなボーイズスタイルからレディライクなきれいめコーデまで、モダンな着こなしにぴったりのアイテム●スニーカーはもちろん、バレエシューズやローファーなどのきれいめシューズとも相性抜群＜素材＞●ふっくらと柔らかい肌触りが魅力のコットン裏毛素材を使用●分厚すぎない絶妙なバランスの生地感が魅力的●蒸れにくく快適な着心地なので、シーズンレスで着用可能◎●ストレスフリーに穿いていただけるので、ワンマイルウェアやリラックスウェアにもぴったり【実寸】S:ウエスト66-74ヒップ100股上31股下66もも周り59すそ周り24$$18843



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