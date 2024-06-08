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ダイアナ　バッグ　未使用
商品番号 T20513062426
商品名

ダイアナ　バッグ　未使用
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIANABAGS購入時価格　27000円＋税未使用ですが、購入後数年保管しています保管時の傷、クセ、シワ等ありますご理解の上ご購入下さいビニール袋、段ボールに入れて発送します
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