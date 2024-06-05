【藍染】アウター　シャツ　訳あり。。(*^^*)。

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♡訳あり。上部前後、袖等にヨレ色残りがあります。。着丈 90センチ身幅 57センチ（胸囲114）袖丈43センチ肩幅48センチ （多少の誤差あります）♡染め状態の訳ありです。アウターとして。柔らか目の中地。裾はUライン。裾サイドスリットあり。大きめのポケット２つ。デザインされたボタンも可愛いらしく。気になさらない方。画像をご確認の上お取引き宜しくお願い致します。(*^^*)。光の加減で画像の色味と異なる場合があります。裏地なし１００%コットン試着なし新品未使用♡男女兼用#藍染#めーぷるの藍染トップス海外製品にご理解を頂いた上でご購入ください。藍染の色が出ますのでお洗濯は中性洗剤を使って単独で洗って下さい.٩(❛ᴗ❛)۶管 1191