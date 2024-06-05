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グレディブリリアン　C天竺異素材ドレープフレンチカットソー　新品
商品番号 E23919463000
商品名

グレディブリリアン　C天竺異素材ドレープフレンチカットソー　新品
ブランド名 グレディブリリアン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今季購入しましたグレディブリリアンのトップスです。前身頃がカットソー、後ろがブラウス素材になっています。前はシンプルですが後ろがふんわりしていてとてもかわいいです。新品未使用、お色はキャメルになります。サイズ、素材は、5枚目の画像をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless129129.html
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