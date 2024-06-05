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商品詳細
今季購入しましたグレディブリリアンのトップスです。前身頃がカットソー、後ろがブラウス素材になっています。前はシンプルですが後ろがふんわりしていてとてもかわいいです。新品未使用、お色はキャメルになります。サイズ、素材は、5枚目の画像をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless129129.html
http://narcologia.ru/goods/slide491787.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford176773.html
グレディブリリアン C天竺異素材ドレープフレンチカットソー 新品
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