ベイシングエイプ ポロシャツ 半袖 Tシャツ ユニオンジャック 刺繍ワッペン

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ご覧いただきありがとうございます♡即購入OKです^_^★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。（万が一ご希望に添えない場合は申し訳ありません。）ーーーーーーーーーーーーABATHINGAPE／ベイシングエイプポロシャツ 半袖 Tシャツエイプ 猿 サル 刺繍ワッペンブランドロゴボタンユニオンジャック イギリス国旗伸縮性あり裏地なし透け感なし胸元に猿（エイプ）の刺繍ワッペン﻿背中には大きなユニオンジャックがインパクト大のポロシャツです。﻿状態：生地に多少の使用感はありますが 全体的に綺麗な状態です。カラー：黒 ブラックサイズ：XS 肩幅：約37cm 袖丈：約12cm 身幅：約38.5cm 着丈：約59.5cm （平置き）【素材】コットン100%✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦★出品中のTシャツ一覧は→#みにまむ半袖一覧★出品中の小さいサイズ一覧は→#みにまむ小さいサイズ✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦※あくまでもused品になります。万が一見落としがある場合もありますのでご了承ください。＊他のフリマサイトでも販売しているため急に削除する場合があります。質問がありましたらコメント下さい♡ーーーーーーーーーーーーーーーー