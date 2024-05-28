エポカ　EPOCA ブラック　アンサンブル　リブシルク

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【商品】・品名：アンサンブル・素材：絹62％綿33％ナイロン4％ ポリウレタン1％・カラー：ブラック・サイズ：40サイズは40ですが、リブが効いているのでピタッとサイズです。【サイズ】トップス/カーディガン肩幅/31/36㎝袖丈/18/61㎝ 身幅/38㎝着丈/53㎝中古品になります。ご理解の上ご購入下さい。