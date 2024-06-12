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【アローズ】ノースリーブリボンブラウス
商品番号 K71836568096
商品名

【アローズ】ノースリーブリボンブラウス
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSのノースリーブリボンブラウスです。(フリーサイズ)着用は数回程度なので目立った汚れはありません。スカートにもパンツにも合わせやすくオンオフ着用できます。目立った汚れはありませんが、あくまでも自宅保管、素人採寸ですので、古着であることにご理解、ご納得いただける方のみご検討ください。#ユナイテッドアローズ#ビューティーアンドユース#ノースリーブ#リボンブラウス#ストライプ#ブラウス--------------------------------------※プロフィールも必ずご確認お願いいたします。⭐︎早めに対応させて頂きますが、日中仕事のためご連絡が遅くなる可能性があります。
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