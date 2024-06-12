ナイキ　ベスト　オーバーサイズド　スポーツウェア

カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬買ってから1度も着てないため出品します！ボリュームのあるフィット感で重ね着にも最適です！XS:着丈67/胸囲104/裾幅40



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