ユニクロ×マメクロゴウチ エアリズムプランジ 　　ブラキャミソール 黒 M

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商品詳細
★ユニクロ UNIQLO×マメクロゴウチ エアリズム プランジブラキャミソール ★サイズ M(バスト80~86)★カラー ブラック※試着のみ衛生面を考えて一度だけ「ていねい洗い」しています。★女性を美しく見せる「曲線美」が国内外で注目を集める日本のファッションブランド「MameKurogouchi」とのコラボアイテム。★美しいカットライン、華奢なストラップ、ゴールドカラーのアジャスターなど、細部にこだわりのつまったデザイン。★エアリズムの快適な肌触りと細部までこだわった美しいデザインが両立。#ユニクロ#UNIQLO#マメクロゴウチ#エアリズム#プランジブラキャミソール#キャミソール#ブラトップ
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