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undercover Tシャツ
商品番号 R64320896538
商品名

undercover Tシャツ
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋10年ほど前に購入したTシャツです。クローゼットに保管してありました。色はくすんだイエローなので、比較的合わせやすいです。使用回数は10回以内くらいです。シミや汚れはありませんが、多少使用感がありますので、中古品のご理解がある方の購入をお願いします。着丈約66身幅約44肩幅約39
http://narcologia.ru/goods/passionate116013.html
http://narcologia.ru/goods/approximate803020.html
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