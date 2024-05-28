undercover Tシャツ

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商品詳細
カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋10年ほど前に購入したTシャツです。クローゼットに保管してありました。色はくすんだイエローなので、比較的合わせやすいです。使用回数は10回以内くらいです。シミや汚れはありませんが、多少使用感がありますので、中古品のご理解がある方の購入をお願いします。着丈約66身幅約44肩幅約39
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