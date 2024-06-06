未開封！！氷室京介 クロムハーツ Chrome HeartsコラボTシャツM ...

氷室京介クロムハーツコラボTシャツMサイズ未開封品です。確か2004年SOULSTANDINGBYTOUR大阪厚生年金会館にて購入致しました。その後着用開封せずクローゼット衣装ケースにて保管しておりました。完全コレクターズアイテムです。20年近く年数経過しておりますが未だ未開封未着用は中々のレアアイテムかと思われます。また20年近く年数しております為未開封品ですが商品の状態上記の様に判断させて頂きました。また未開封の為、中身確認しておりません。4枚目5枚目画像はお借りさせて頂きました。確かデザインはそのタイプのはずです。コレクターズアイテム引き続きファンの方コレクションに如何でしょうか？年数経過コレクターズアイテムご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。ジャッジの厳しい方はお控え下さいませ。attentionお値下げは致しかねますのでコメントを通じてのお値下げ依頼コメントは申し訳ございませんがスルー及び削除させて頂きます。予めお値下げ依頼コメントはご遠慮下さいませ。#氷室京介#kyosukehimuro#クロムハーツ#氷室京介クロムハーツ#氷室京介コラボ#氷室京介Tシャツ#Chromehearts#氷室京介goods



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