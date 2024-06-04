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public tokyo ブラウス
商品番号 Q96775939099
商品名

public tokyo ブラウス
ブランド名 パブリックトウキョウ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウエストマークできる、形の綺麗なブラウスです。テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛いテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ色···ブラウン色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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