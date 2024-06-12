美品♪ ジャーナルスタンダード コットンフレアスリーブシャツブラウス 桜色

✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードコットンフレアスリーブブラウスフリル袖洗えるコットン✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼【定価】9,900円柔らかな桜ピンクのカラーとひらひらとしたフレアスリーブが可憐なシャツブラウスです。たっぷりとしたワイドシルエットにお袖のフリルが優しげで上品な印象に。ゆったりと肩を落としたフレアスリーブなので、肩から腕のラインにドレープができ、美しいシルエットに見せてくれます。袖のたっぷりのフリルがふわっと二の腕をカバーし、華奢見せをかなえてくれるデザイン。数回の着用感でとてもきれいなお品です。〇サイズFREE〇平置きサイズ肩幅約51cm身幅約50cm裄丈約42cm着丈約59cm〇素材綿100%〇カラー淡ピンク桜ピンク※計測値の多少の誤差はご了承ください。※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼▼トップス他にも出品しております▼#HONORIのトップス一覧▼すべての商品一覧は▼#HONORIの商品一覧✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼★即購入OKです。★コメントいただいている最中でも、即購入の方を優先させていただいております。トラブル防止のため、専用出品は基本的に行っておりません。#JOURNALSTANDARD#ジャーナルスタンダード#フレアスリーブブラウス#コットンシャツ#コットンブラウス#通勤#オフィスコーデ366Z60900329569カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏素材...コットン



美品♪ ジャーナルスタンダード コットンフレアスリーブシャツブラウス ...



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洗える】コットンサテン フレアスリーブブラウス / ICB | ファッション ...



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