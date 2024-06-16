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ドルチェ\u0026ガッバーナ　ブラウス
商品番号 M75147061921
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ　ブラウス
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

後ろのさりげないドルガバのロゴが可愛いブラウスです。レーヨン地が着心地良く、レトロな柄が可愛いです。新品のいただきものを2度着て保管していました。着丈ー54〜60身幅ー31cm（伸縮性あり）
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