ドルチェ\u0026ガッバーナ　ブラウス

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商品詳細
後ろのさりげないドルガバのロゴが可愛いブラウスです。レーヨン地が着心地良く、レトロな柄が可愛いです。新品のいただきものを2度着て保管していました。着丈ー54〜60身幅ー31cm（伸縮性あり）
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