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Hermes エルメス ケリーウォレット 長財布
商品番号 P15539179663
商品名

Hermes エルメス ケリーウォレット 長財布
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 12,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【ブランド】HERMES（エルメス）【商品名】ベアンスフレ【カラー】ブラック　黒　シルバー金具【素材】ヴォーエプソン【サイズ】約17.5×9×1.5(幅×高さ×マチcm)【付属品】保存用袋、箱【仕様】メンズ　レディース　長財布カード入れ×5札入れ×1小銭入れ×1フリーポケット×3・即購入OK・値引きお控え下さい。・支払い後24時間で発送しますので並行輸入品(海外正規品)になります。海外製品となります為、国内正規品とは作りが異なる場合があります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
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