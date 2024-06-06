カルティエ マストライン スカーフ シルク100% タグ有 ✨箱付き極美品✨

⭐️値下げ交渉に積極的にお応え致します‼️ご覧頂きありがとうございます！下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後は迅速な対応をお約束致します。※こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品です。※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。※画像にない場合はタグ無し（元々ない含む）となります。◆商品説明【カルティエ／Cartier】CartierのmustdeCartierスカーフLEDRAGONMYSTERIEUXシルク87cmグリーンショールファラード大判スカーフです！！縁起の良いドラゴンが中央に描かれた、豪華で華やかな1品です☆彡▶︎色 ：マルチカラー▶︎全長：約85㎝×約87㎝※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。◆状態説明タグ有り。美観を大きく損ねる傷やダメージはございません。末長くお使い頂けます^^▼備考・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください！・万が一コピー商品がありましたら返品対応させて頂きますので、評価前にコメントお願いいたします。※イメージが違った等の事にならないよう、ご購入前によくご確認下さい。▶︎▶︎類似商品を出品しています。まとめて買う場合は事前にご連絡下さい☆↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ネクタイ、巻物いろいろ出品中！！#ブランド#服飾小物#小物#YA158587#スカーフ#龍 竜#アクセント#レディース小物#ネクタイ、巻物いろいろ出品中！！D20-0003m1018071208



2023年最新】must de Cartier シルクスカーフの人気アイテム - メルカリ



572 エルメス スカーフ カレ シルク ヴィンテージ エンブレム | wic ...



お気に入り】 エルメス ツイリースカーフ シルク バンダナ/スカーフ ...



カルティエ シルク バンダナ/スカーフ(レディース)の通販 200点以上 ...



カルティエ シルク バンダナ/スカーフ(レディース)の通販 200点以上 ...



希少！当時モノ新品！Cartier マストドゥカルティエ 高級 シルクスカーフ | フリマアプリ ラクマ



希少！当時モノ新品！Cartier マストドゥカルティエ 高級 シルクスカーフ



【名古屋】【CARTIER】カルティエ スカーフ マストライン 2C ロゴ ストール ベージュ グレージュ くすみ シルク100％ インテリア クロス 小物 箱付き レディース【中古】



新品☆タグ付き チェック adabat アダバット レディース パンツ M 撥水-



希少！当時モノ新品！Cartier マストドゥカルティエ 高級 シルクスカーフ



【名古屋】【CARTIER】カルティエ スカーフ マストライン 2C ロゴ ストール ベージュ グレージュ くすみ シルク100％ インテリア クロス 小物 箱付き レディース【中古】



カルティエ シルクの通販 300点以上 | Cartierを買うならラクマ



2023年最新】must de Cartier シルクスカーフの人気アイテム - メルカリ



【名古屋】【CARTIER】カルティエ スカーフ マストライン 2C ロゴ ストール ベージュ グレージュ くすみ シルク100％ インテリア クロス 小物 箱付き レディース【中古】



希少！当時モノ新品！Cartier マストドゥカルティエ 高級 シルクスカーフ