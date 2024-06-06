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コーチ 10552 ミニシグネチャー トートバッグ 肩掛け タッセル レザー 茶
商品番号 H12433501184
商品名

コーチ 10552 ミニシグネチャー トートバッグ 肩掛け タッセル レザー 茶
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチ10552ミニシグネチャートートバッグ肩掛けタッセルレザー本革茶ブラウンBrownCOACHレディースメンズユニセックス女性男性■商品ランク目立つ傷や汚れなし持ち手付け根コーティング剥がれ■ブランドコーチCOACH■色・カラー茶ブラウンBrown■素材レザー本革■サイズ横幅：32?36高さ：25マチ：9持ち手：53ショルダーストラップ：■仕様内側オープンポケット：2ジッパーファスナーポケット：1ペンホルダー：1外側オープンポケット：ジッパーファスナーポケット：■コメントご不明点はお気軽に「コメント／質問する」等でご連絡ください。※商品画像は、デジタルカメラで撮影しております。お客様のモニターやスマートフォン、iPhone/Androidの違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。■購入先:こちらの商品はブランドオークション「ハッピー東京オークション」にて仕入れた商品です。すべてダブルチェックの鑑定をしております。また、全品ホンモノ保証・返品キャンセル可能ですので、ご安心してお買い求めください。商品番号:05082370572-000734358☆-☆-☆-お値引き・問合せについて-☆-☆-☆お値引きや詳しい状態については、コメント／質問ボタンからお願いします^^TUNAGARe【メルカリ店】　(ツナガレメルカリ店)--------------------------------------全商品１点モノ！全て早いもの勝ちすべて在庫１点の希少なアイテムです。最後までお読み頂き、ありがとうございました^^少しでも「いいな」と思いましたら、よろしくお願いします♪
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