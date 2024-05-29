

【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系



【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系 【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトン ヴェルニ ポルト長財布ブラック系

必読事項】お互い良いお取引となりますよう【説明文は最後までご確認】くださいませ。気持ちのいい取り引きにしたいので、質問は遠慮なくお願いします。おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい。クリーニング済みですので届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションです。メンズ、レディース問わずお使いいただけます。【商品説明】■サイズ：横幅：約19cm高さ：約10cmマチ：約2.5cm■ポケット(内側)：小銭入×1、カード×16、札ポケット×2、ポケット×2背面ポケット×1 ■シリアル:TN2144■付属品：保存袋【商品状態】専門店のプロによる最高品質リカラーのためとても綺麗です内装とLVマークに関してはリカラーではありません。外側や内側に使用感がございますが、綺麗です。小銭入れに綺麗な状態です。ファスナーの開閉は問題なくよく使用できます。この商品はリカラー済です。★全体的に極美品です★※画像をご確認の上ご購入ください。購入元古物許可証を有する者しか入れない古物市場より購入した商品です。正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。☆ご注意点☆出品に際し、クリーニングとリカラー・リペアメンテナンスを実施しております。写真はご覧いただくデバイスによって色味の違いが出る場合もあることをご理解ください。また写り切らない細かな傷やダメージがある場合もご了承ください。美品や極美品などと記載してるのは、当然印象良くしたいと言うこともありますが、お値段の割には美品や極美品と考えてください！社外リペア品は正規品であっても直営店での修理や質店等での査定を受けられない場合があります商品は真贋鑑定済の正規品ですが、万が一偽物品である事が発覚した場合は全額返金対応させて頂きます。＊返品・キャンセル・クレームについて〇完全な美品をお求めの方はご購入をお控え 下さい。〇品違いや、写真・説明文に明記の無かった 重大な瑕疵・不良・損傷などありましたら、 受取通知の前にご連絡ください。〇受取通知後の返品、キャンセルはいかなる 理由があってもお受け出来ません。〇気になる点がございましたら、必ずご購入 の前にお問合せください。