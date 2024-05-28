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COACH バック
商品番号 Y35987460216
商品名

COACH バック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド数年前に購入しました。そんなに持ち歩く事はなかったので、目立つ傷汚れなどはないのですが、やや革のあじがでてる感じで、使用感があります。私には赤が似合わかなったので出品しました。ショルダーの紐はついてません。御理解頂ける方に購入していただきたいです。購入時の金額¥40,000
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