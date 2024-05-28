新品未使用セプリベジャケット

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C'estPriveeセプリべ(レナウン)の秋冬ジャケットです質もよく、また新品未使用なので安心して長く使っていただけると思います。家族が三万五千円ほどで購入したようですが、結局着ないままになっていました。シンプルなデザインなので年齢問わずどなたでもお使いいただけます。11号ですが結構ゆったりめかと思います。値下げ対応していません。サイズ11ARマスタードイエローからし色■小さくおりたたみ発送します。たたみシワ出来ます。■コンパクトboxサイズにおさめ発送します。■ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便どちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。■新品未使用ですが、しばらく個人で保管していたものです。完璧を求める方は店頭にてお買い求めください。11000