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MOUSSY　COTTON LACE ブラウス
商品番号 I40106578269
商品名

MOUSSY　COTTON LACE ブラウス
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。着用は1回のみで目立った汚れや傷などはありません。ホームクリーニング済みです。よろしくお願いします。鮮やかなオレンジがとても目立つので、推しカラーがオレンジの方にもおすすめです。定価:¥9460カラー···オレンジ袖丈···半袖着丈:45.5||バスト:95.5||肩幅:35||（裄丈）:42.5||袖丈:25||ウエスト:82.12023年5月に有楽町マルイにて購入しました。
http://narcologia.ru/goods/competitive568881.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic747112.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring611196.html

MOUSSY　COTTON LACE ブラウス
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MOUSSY COTTON LACE ブラウス RED -ファッション通販 FASHION WALKER

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MOUSSY（マウジー）の「COTTON LACE ブラウス（シャツ/ブラウス）」 - WEAR

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