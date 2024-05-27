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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。着用は1回のみで目立った汚れや傷などはありません。ホームクリーニング済みです。よろしくお願いします。鮮やかなオレンジがとても目立つので、推しカラーがオレンジの方にもおすすめです。定価:¥9460カラー···オレンジ袖丈···半袖着丈:45.5||バスト:95.5||肩幅:35||（裄丈）:42.5||袖丈:25||ウエスト:82.12023年5月に有楽町マルイにて購入しました。
http://narcologia.ru/goods/competitive568881.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic747112.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring611196.html
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COTTON LACE ブラウス
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MOUSSY COTTON LACE ブラウス RED -ファッション通販 FASHION WALKER
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COTTON LACE ブラウス
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MOUSSY（マウジー）の「COTTON LACE ブラウス（シャツ/ブラウス）」 - WEAR
COTTON LACE ブラウス
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