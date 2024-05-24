ノースフェイス 半袖 Tシャツ ピンク レディース 海外XS 日本S相当 nse

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TheNorthFace★レディース関連商品はこちら → #レディース_tabi★メンズ半袖Tシャツはこちら → #メンズ半袖Tシャツ_tabi人気 新作、格安、その他のおすすめ品を多数出品中■商品新品、未使用、タグ付き。海外正規代理店で購入した正規品。■カラーMr.Pink（ピンク！）■生地コットン100%比較的厚めのしっかりした生地です^_^■サイズレディース海外サイズのXSサイズ(日本レディースSサイズ相当)★海外製品は日本製品とは形やサイズ感が異なる場合が多々あります。下記実測値とお持ちのTシャツとをご比較いただき、ご確認くださるようお願いいたします。【レディース海外サイズXS】着丈58cm身幅45cm肩幅37cm★コメントなし即購入でOK！★購入前にプロフィール欄を一読願います。★複数購入の場合を除き、個別の値引きや専用設定はしておりません。★複数購入の場合はコメント下さい！値引き、専用設定いたします。（値引き額は送料削減分+α程度です。。。例：Tシャツ2枚で200円程度。コメントが面倒であれば、個別に購入ください。）#ノースフェイスTシャツ#ノースフェイスコーデ#Tシャツザノースフェイス海外ノースフェイスのーすふぇいすコーデコーディネート春コーデ夏コーデ春夏おうちコーデピンクTシャツてぃーしゃつ人気格安バーゲンセールおすすめおしゃれお洒落プレゼント誕生日レアレアモデル希少入手困難プレミアボックスロゴスクウェアロゴスクエアロゴハーフドームビッグロゴ