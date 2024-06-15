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kapital オパール天竺バンダナHUGE-T ホワイト
商品番号 C13374151981
商品名

kapital オパール天竺バンダナHUGE-T ホワイト
ブランド名 キャピタル
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

ご閲覧ありがとうございます！⍢⃝⍤⃝⍥⃝プロフィールをお読み頂きご購入をお願い致します。3回ほどの着用です。全体的的にヨレや傷はありませんが背中中央部に薄茶色の汚れ(1ミリ×1センチ)があります。お手入れで取れる可能性はありますが生地をいためるのが心配なのでそのままにしています。後ろなので目立ちにくい印象です。保管時、発送時に畳じわがつきますのでご了承ください。カラー···ホワイト
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