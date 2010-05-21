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黄瀬戸　向付
商品番号 C91077491133
商品名

黄瀬戸　向付
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,288 円
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商品詳細

黄瀬戸向付倉見作サイズ　高さ5cm.直径8cm箱サイズ　28x16x16cm写真を見てご検討ください
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