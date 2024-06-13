be blumarine ブルーガール ブルマリン　黒コットンニット　トップス

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋イタリア製、ビーブルマリンのトップスです。黒地に胸元のフリル部分はピンクの縁取りがあり、とてもガーリーなデザインです。お素材は爽やかなコットン100%です。☆２回程着用後クリーニングに出して保管しておりました。サイズ 38☆平置きで肩幅 34cm身幅 40cm着丈 48cm袖丈 38cmよろしくお願い致します。ブルーガール／モスキーノ／レッドバレンティノ／ジルスチュアート／グレースコンチネンタル／ルネ／Mプルミエ／エムズグレイシー／チェスティお好きな方にも♡
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