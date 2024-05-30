【ナラカミーチェ】サイズ0 シースルー ボウタイブラウス

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ご覧頂きありがとうございます‼︎NARACAMICIEのシースルーボウタイブラウス^^オフィスカジュアルにオススメ‼︎独特な柄が個性をだしつつ落ちついたカラーなので大人っぽく合わせられます‼︎以下商品の詳細となっております。↓↓↓↓◇ブランドナラカミーチェNARACAMICIE◇アイテムナラカミーチェシースルーボウタイブラウス紫×白 柄◇サイズ平置き採寸表記サイズ0（S）肩幅約35身幅約43袖丈約60着丈約60※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。お品については、どんなことでも遠慮なくお尋ねください。◇素材ポリエステル100%◇状態まだまだ着用して頂ける状態です。クリーニングを済みで保管しております。4番目5番目ボタンあたりに薄らシミがあります。その他は目立った汚れなどは特にございませんが、見落とし等もあるかもしれません(;o;)あくまでも素人自宅保管品ですので、ご理解の上お気軽にお買い上げ頂ければと思います！◇梱包梱包は簡易的な物で発送させていただきますのでご了承ください。◇返品ノークレム・ノーリターンでよろしくお願いいたしますm(__)m#NARACAMICIE#ナラカミーチェ#ブラウス#ボウタイ#長袖#紫色#キレイめ#オフィスカジュアル