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商品詳細
いただきものですが、使う予定がないので出品します！新品未使用ですが、自宅保管にご理解ある方ご購入お願いいたします。箱が不要な方、折りたたんでネコポス発送でもよろしければ7700円までお値下げ可能です。質問等あればお気軽にどうぞ。カラー...オフホワイト
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