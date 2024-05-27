ZOE JACQUARD KNIT PANTS

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商品詳細
グレーMサイズパンツのみ新木優子さんも着用されていた人気商品です。1度短時間着用しました。目立つ傷や汚れは見当たりませんが、中古品ですのでご理解いただける方宜しくお願いします。オリジナルジャガードを組んでニットで作成した、ZOEシリーズのパンツ。薄く、落ち感のあるニットなので、春夏にもさらりと着る事が出来ます。裏地もついているのでインナーのあたりが出にくいのも嬉しいポイント。繊細な花柄と編み地で抜け感のある女性を演出してくれます。Mサイズ股上33cm股下77cmウエスト34cmヒップ42.5cm渡り幅26cm裾幅22cm(平置き、素人採寸)
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