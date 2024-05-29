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中里 隆 粉引ぐい呑
商品番号 H77644274297
商品名

中里 隆 粉引ぐい呑
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···酒器唐津の粉引中里隆作　粉引ぐい呑H約5.0cmW約5.7cm共箱はありません、ぐい呑のみの出品です。作風も釘彫もしっかりしています。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate151848.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful88651.html
http://narcologia.ru/goods/encourage502272.html
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