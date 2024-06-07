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エルメス　カレ90【新品、未使用】
商品番号 Q25776492360
商品名

エルメス　カレ90【新品、未使用】
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...オレンジ人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)頂きもので未使用、新品です。箱も一緒に発送致します。鮮やかなオレンジ色です。自宅で5年ほど保管していることご了承頂ける方、お願い致します。
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