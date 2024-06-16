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【美品】マークバイマークジェイコブス ショルダーバッグ 本革　ブルー
商品番号 X56526639703
商品名

【美品】マークバイマークジェイコブス ショルダーバッグ 本革　ブルー
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 2,898 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。当店では新古品などのお品を多数取り扱いしてございます！ぜひ他の商品もご覧ください。↓#安心のショップにゃんにゃんEX⭐️お得♪フォロー割⭐️コメント\u0026フォローいただけましたら100円お値引きさせていただきます。⭐️おまとめ割⭐️2点で100円引3点以上で200円引させていただきます！⭐️定期的にセールを開催しております！お得な機会を見逃さないようにお気軽にフォロー、いいねくださいませ！⭐️送料無料！翌日発送！⭐️【こちらの商品がお安い理由】新古品です。保存状態はよく非常にきれいな状態です。【商品詳細】商品名:【美品】マークバイマークジェイコブスショルダーバッグ本革　ブルー　【サイズ】　　W25×H20×D4.5cm位　　　　　　　ショルダー104～145cmくらいマークバイマークジェイコブスのショルダーバッグになります。たくさんものが入りますので荷物の多い方も便利なショルダーバッグになります。フラップ部分のジッパーを開けていただくと下まで続いてます。大切なものはこちらに入れると良いかもです！内側は普通にファスナーポケットと小物ポケット2個付いてます。画像8枚目底の画像、マチがありコロンとしたフォルムなので結構物が入ります。使用感少なめです。【注意事項】新古品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。商品管理番号STY-00081ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://narcologia.ru/goods/shuttle435825.html
http://narcologia.ru/goods/waveform863817.html
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