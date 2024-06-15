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美品　ルイ・ヴィトン モノグラム マルリードラゴンヌ
商品番号 W78623661267
商品名

美品　ルイ・ヴィトン モノグラム マルリードラゴンヌ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンモノグラムマルリードラゴンヌmadeinFranceバック内部、ポケット内などにベタつきや剥がれなどは見受けられません。大きなダメージなどはない美品だとは思いますが、あくまで中古品ですのでご理解を頂きご購入をお願い致します。ご不明な点、ご質問がございましたらお気軽にご連絡下さい。
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