レディース　久留米餅　シャツ　チュニック

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たくさんの出品の中からご覧いただきありがとうございます(*^^*)○アイテムブランド名 彩 中川政七商店さんなどにも提供されてる光延織物の女性用チュニックシャツです。パッチワーク調で可愛いですよ！○サイズ 大きめサイズです。着丈約72cm身幅約60cm肩幅約41cm袖丈約43cm（素人平置き採寸のため多少の誤差はご容赦ください）○状態汚れなどありませんがやや毛玉ありです。神経質な方はご遠慮下さい。○カラーネイビー 紺色○素材綿○配送折りたたんで1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。即購入歓迎 匿名配送 送料無料儀右衛門 ギエモン お好きな方もぜひ！