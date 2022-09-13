試着のみ◆ATSURO TAYAMA◆ピンタックブラウス

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ATSUROTAYAMAピンタックブラウス¥19,800（税込）のお品です。現在も販売中のお品です。細やかなタックがポイントのゆったりとしたブラウス。優しい風合いが魅力のブラウスです。ゆとりのある形により、ラフに着用できるよう仕上げました。前後に細やかなタックをあしらい、立体感のある表情にデザインされています。試着のみのお品です。カラー:ブラック 黒表記サイズ:38平置きサイズ着丈:約69cm身幅:約49cm肩幅:約38cm袖丈:約19cm※USED品になりますので、細かい所が気になる方のご購入は、ご遠慮願います。プロフィールを必ずお読み頂いた上でご購入よろしくお願い致します☆カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地