Tシャツ　ヒステリックグラマー

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着用感はありますがまだ着られると思います。サイズFREE表記ですがレディースMくらいの着用感です。中古品とご理解いただける方、宜しくお願いします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋