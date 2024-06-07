ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L レッド　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は赤でビックポニーが白、サイズはLです。平置き採寸でもご確認ください。特に傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅41.5着丈59.2
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