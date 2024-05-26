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商品詳細
素材···ウールカラー···ピンクブランド】ルイヴィトン（LOUISVUITTON）【ライン】モノグラム【モデル】エシャルプロゴマニア【タイプ】フリンジ【形状】マフラー【対象】レディース【カラー】ピンク【サイズ】W約150cmxH約30cm実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。【素材】ウール/シルク【商品説明】シャイニーなモノグラムが印象的なエシャルプロゴマニアシャイン。ピンクカラーにシャンパンゴールドのコントラストが目を引きます。 1度だけ使用しただけなので状態は良いと思います。
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ルイヴィトン M70466 モノグラム エシャルプ ロゴマニア マフラー
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