GRES ハンドバッグ　ピンクベージュ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらは数年前に購入したピンクベージュのハンドバッグです。購入しましたが使用せず、数年自宅保管していました。高さ22cm持ち手部分の高さ15cm幅36cm(下の部分)マチ14cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。購入時の金額¥50,000
http://narcologia.ru/goods/seamless328029.html
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