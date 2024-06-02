HERMES　エルメス　ロデオpm　チャーム　ネイビー

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商品詳細
HERMESロデオpm正確なカラー名がわかりませんがネイビー/パープル/イエロー系５年前ホノルルのロイヤルハワイアンセンター店で購入購入してから２、３年は使用していました。付属品 箱のみ目立つ汚れ等ありませんが使用感はあります。結び癖あり。神経質な方はご遠慮ください！気になる点ございましたらご購入前にお気軽にコメントください。即購入OKよろしくお願い致します(^^)カラー...ブルー
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