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HERMES　エルメス　ロデオpm　チャーム　ネイビー
商品番号 G40178845005
商品名

HERMES　エルメス　ロデオpm　チャーム　ネイビー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESロデオpm正確なカラー名がわかりませんがネイビー/パープル/イエロー系５年前ホノルルのロイヤルハワイアンセンター店で購入購入してから２、３年は使用していました。付属品　箱のみ目立つ汚れ等ありませんが使用感はあります。結び癖あり。神経質な方はご遠慮ください！気になる点ございましたらご購入前にお気軽にコメントください。即購入OKよろしくお願い致します(^^)カラー...ブルー
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