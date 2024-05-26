SNIDEL ケープチュールドレス プリーツ Aライン 0

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商品詳細
着用一度試着のみ✿アイテム新品未使用SNIDELスナイデルロングワンピース半袖フリルプリーツAラインインナーキャミソール付き定価:19,800円(税込)✿サイズサイズ0（S相当）肩幅32cm身幅38cm袖丈22cm着丈121cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態新品未使用✿カラーパープル紫✿素材ポリエステルポリウレタン✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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