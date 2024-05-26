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SNIDEL ケープチュールドレス プリーツ Aライン 0
商品番号 H23581614952
商品名

SNIDEL ケープチュールドレス プリーツ Aライン 0
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用一度試着のみ✿アイテム新品未使用SNIDELスナイデルロングワンピース半袖フリルプリーツAラインインナーキャミソール付き定価:19,800円(税込)✿サイズサイズ0（S相当）肩幅32cm身幅38cm袖丈22cm着丈121cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態新品未使用✿カラーパープル紫✿素材ポリエステルポリウレタン✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial424716.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement96799.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant924282.html
Sustainableケープチュールドレス　ライトブルー　０
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Sustainableケープチュールドレス　ライトブルー　０ | フリマアプリ ラクマ
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