【新品】レスポートサック　　リックサック#E24

コメントお願いしますコメントお願いしますコメントお願いしますコメントなしの購入は無理ですLeSportsac(レスポートサック)トート\u0026リックサック 2way背中のポケットファスナーを開ければキャリーバックになります。軽く 丈夫 たくさん入るので使い勝手抜群です。サイズ 約縦35.0横33.0マチ14.0cmストラップ 約43/80.0cm重さ 約440g※測る位置によりサイズには多少の誤差が生じる場合がございます。素材 ポリエステル仕様 ファスナー開閉、メッシュ 内ポケット4、ファスナー 外ポケット2、外ポケット2※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。コンパクトに畳んで発送させて頂きますので御了承下さい



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