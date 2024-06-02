A2342 新同!! シャネル ガブリエル ドゥ シャネル マトラッセ レザー

ブランド：シャネル商品：ガブリエルドゥシャネルマトラッセレザー2WAYバッグ原産国：イタリアシリアル/刻印：2516****カラー（系）：ブラック×シルバー金具×ゴールド金具素材/ライン：レザーサイズ（約）：W上30.0×H26.0×D10.5（cm）ショルダー（約）：88.0～98.0（cm）付属品：保存箱、保存袋、リボン、チェーンショルダー、Gカード、シリアルシール、冊子、クロスランク：外側S 内側S外側：角の一部にスレキズが見受けられますが、他に目立ったダメージや使用感のないとても綺麗な状態です。内側：内ポケット沿いに素材の接着跡が見受けられますが、他に目立ったダメージや使用感のないとても綺麗な状態です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。



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